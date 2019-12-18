Гостаможенная служба Украины начала вводить в эксплуатацию сканеры для проверки грузовиков

С помощью стационарных сканеров проверка груза на таможне будет происходить в 10 раз быстрее, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Первый сканер начал работать на Закарпатской таможне, сообщили в Кабмине Фото: kmu.gov.ua

Государственная таможенная служба начала вводить в эксплуатацию стационарные сканеры для осмотра грузовых автомобилей и контейнеров. Об этом 18 декабря проинформировала пресс-служба Кабмина Украины.

"Первый сканер на Закарпатской таможне уже работает. Отныне проверка крупнотоннажных транспортных средств будет осуществляться быстрее и эффективнее", – отметили в пресс-службе.

Львовская таможня провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно. Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем, добавили в Кабмине.

"Важно, что сканирование грузов происходит без досмотра должностными лицами таможни, а следовательно, проверка груза производится в 10 раз быстрее. Иначе приходилось бы тратить дополнительные время и средства на разгрузку и другие сопроводительные процедуры", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов отметил, что пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей пропускает 400–500 грузовиков за сутки в одном направлении, при этом сканирующая система способна пропустить 240–250 транспортных средств в сутки. Поэтому для пункта пропуска определят категории товаров для обязательного сканирования.

"Размещение сканеров для проверки крупногабаритных грузов требует технологически правильного обустройства и значительных площадок, в частности это габариты 35х75 м или 50х30 м. Поэтому в ближайшее время планируется запуск семи сканировальных систем. Данные со сканеров в пунктах пропуска будут передаваться в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", – пояснил Нефьодов.

Стационарные сканеры – это специальное оборудование, предназначенное для выявления товаров, перемещаемых скрытыми среди других товаров, задекларированных к перемещению.

22 ноября в Украине запустили онлайн-систему жалоб на работу таможни.