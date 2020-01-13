По слухам, Гончарук намерен вскоре отправить в отставку главу Министерства развития общин и территорий Бабак

Заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики.
По слухам, премьер-министр Алексей Гончарук намерен вскоре отправить в отставку главу министерства развития общин и территорий Алену Бабак.
Если принять во внимание, что за четыре месяца основное направление ведомства – развитие общин и децентрализация – не сдвинулось с места и оказалось на грани провала, сделать это надо было еще раньше. Тем более, что поводов было достаточно еще с прошлого октября.
СМИ уже неоднократно писали о связях экс-депутатки от "Самопомочі" со скандальным экс-главой ГАСИ Алексеем Кудрявцевым и попытках Бабак оставить в должности его коррумпированного преемника Александра Строкача.
Собственно, это и стало поводом для непубличного конфликта между Бабак и премьер-министром Гончаруком, который якобы еще с прошлого года прекратил к ней все личные кон-такты. Кроме того, Бабак умудрилась поссориться с ОПУ, где также ожидают решения этого кадрового вопроса в ближайшее время.
Так что, Алена Бабак, давай до свидания! Кто следующий?
Источник: Kirill Molchanov / Facebook