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Гончарук анонсировал создание единого туристического портала

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что до осени 2020 года в Украине заработает информационный портал для туристов, а также будут созданы локальные информационные центры в регионах.

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Гончарук сообщил о создании единого окна для туристов
Гончарук сообщил о создании единого окна для туристов
Фото: kmu.gov.ua

В Украине создадут единый туристический портал, чтобы создать условия для приезда большего количества иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует пресс-служба Кабмина.

"Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь ", – объяснил он.

Портал будет доступен в телефонном режиме и работать онлайн. Его планируют запустить до осени 2020 года. Дополнительно в регионах будут созданы локальные туристическо-информационные центры.

За реализацию проекта будет отвечать специально созданное агентство.

Создание портала предусмотрено программой деятельности Кабмина, которая была утверждена в сентябре 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук и новый состав Кабинета Министров Украины были назначены Верховной Радой IX созыва 29 августа. Это правительство является самым молодым в истории Украины.

Теги: Украина, туристы, молодежь, иностранцы, регионы, Алексей Гончарук, запуск
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