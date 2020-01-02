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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Британский журнал вводит читателей в заблуждение относительно Крыма – посольство Украины

Британский журнал Good Housekeeping рассказал читателям о Крыме в разделе о России. В посольстве Украины напомнили, что полуостров оккупирован.

На публикацию обратили внимание украинские дипломаты в Великобритании
На публикацию обратили внимание украинские дипломаты в Великобритании
Фото: ЕРА

Британский журнал Good Housekeeping вводит в заблуждение читателей, рассказывая о Крыме. Об этом 2 января заявило 2 января в Twitter украинское посольство в Великобритании.

"Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в число самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией", – сказано в сообщении.

На странице журнала, фото которой опубликовали украинские дипломаты, Крым представлен в разделе "Россия". Туристам также рассказали, что в Крым можно приехать из России на поезде, то есть по Крымскому мосту, незаконно построенному российскими властями.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, украинские власти де-факто не контролируют полуостров.

Иностранцы могут законно попасть в Крым после оформления документов у украинских властей и только через контрольные пункты въезда и выезда на административной границе полуострова с Херсонской областью.

Теги: Россия, Крым, Украина, посольство, аннексия, туристы, иностранцы, посольство Украины, журнал
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