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Правительство выплатит семьям погибших в катастрофе рейса МАУ украинцев по 200 тыс. грн – Гончарук

Кроме единовременной материальной помощи от государства, семьи погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев должны получить страховые выплаты в размере около $345 тыс., также Украина настаивает на компенсации от иранской стороны, отметил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук: Мы отстаиваем справедливость
Гончарук: Мы отстаиваем справедливость
Фото: ЕРА

Правительство в течение недели выплатит семьям украинцев, погибших в катастрофе рейса "Международных авиалиний Украины" в Иране, по 200 тыс. грн помощи, заявил 15 января в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. грн помощи", – написал Гончарук.

Он отметил, что "единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат".

"Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тыс. СПЗ (специальных прав заимствований), что составляет примерно $345 тыс.", – продолжил премьер.

Гончарук подчеркнул, что Украины также "настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции".

"Никакие компенсации не утолят боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", – добавил глава Кабмина Украины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, правительство, МАУ, помощь, украинцы, выплаты, погибшие, Алексей Гончарук, крушение самолета МАУ в Иране
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