Расшифровка черных ящиков со сбитого самолета МАУ начнется 20 января – эксперт

Один из руководителей группы, которая ведет расследование гибели украинского пассажирского самолета в Иране, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что к 19 января останки тел погибших украинцев должны передать украинской стороне. На данный момент решается и вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины.

Рувин: В Иране остались только специалисты по ДНК-анализу, которые работают над идентификацией останков тел Фото: ЕРА

Расшифровка черных ящиков с самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит 8 января в Иране, начнется 20 января. Об этом сообщил один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, говорится в сюжете ТСН.

"Сейчас решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины. 15 января приезжает председатель авиационной власти Ирана, и 20-го числа начнется расшифровка черных ящиков", – сказал эксперт.

По его словам, в Иране остались только специалисты по ДНК-анализу, которые работают над идентификацией останков тел. Именно они должны забрать тела погибших украинцев домой.

"Поставлена задача президента Ирана, чтобы к 19-му числу все останки передать", – добавил Рувин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине.