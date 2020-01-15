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Иран объявил британского посла персоной нон грата

После участия британского посла Роберта Макэра в акции памяти жертв, погибших в результате катастрофы украинского самолета в Иране, власти страны решили выслать дипломата.

Сторонники режима сожгли изображение посла
Сторонники режима сожгли изображение посла
Фото: ЕРА

В Иране посла Великобритании Роберта Макэра объявили персоной нон грата и намерены выслать из страны. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Действия Ирана были реакцией на арест дипломата и обвинение его в координации антиправительственных акций протеста.

После этого сторонники режима в Тегеране сожгли изображение посла вместе с британским флагом.

Представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили обвинил Макэра во вмешательстве во внутренние дела Ирана "в нарушение дипломатических конвенций". Он подчеркнул, что дипломат будет выслан из страны "в соответствии с международным правом".

11 января Макэра на несколько часов задерживали. Он присутствовал во время акции, которая собралась, когда стало известно, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. Иранский канал PressTV сообщил, что посла обвиняли в разжигании уличных протестов. Макэр заявил, что не принимал участия в протестах, а пришел на акцию памяти погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане. 12 января акции протеста возобновились.

Теги: Иран, Великобритания, протесты, посол, крушение самолета МАУ в Иране, Роберт Макэр
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