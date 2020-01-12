Во время протестов в Иране на несколько часов задерживали британского посла

По данным иранских СМИ, посла Великобритании в Иране Роберта Макера задержали по обвинениям в разжигании уличных протестов. Спустя несколько часов его отпустили.

Во время протестов в Иране 11 января на несколько часов задерживали британского посла Роберта Макера. Об этом сообщает BBC.

Он присутствовал во время акции, которая собралась, когда стало известно, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном.

Телерадиокорпорация сообщает, что с места акции посол уехал, его задержали в парикмахерской.

Иранский канал PressTV сообщил, что посла обвиняли в разжигании уличных протестов. Предполагается, что Макера должны вызвать в министерство иностранных дел Ирана.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства 11 января, осудил задержание посла.

"Задержание нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Правительство Ирана находится на перепутье. Он может продолжить свой путь к статусу парии со всей политической и экономической изоляцией или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь вперед", – заявил он.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане.