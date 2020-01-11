Зеленский призвал мировое сообщество к единству и настойчивости в расследовании авиакатастрофы в Иране

Призывая мировое сообщество к вниманию к расследованию авиакатастрофы в Иране, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любого государства.

11 января в обращении к украинцам президент страны Владимир Зеленский призвал мировое сообщество участвовать в расследовании крушения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

"Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно – на земле, воде или в воздухе", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что "человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика".

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.