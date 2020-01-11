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Зеленский призвал мировое сообщество к единству и настойчивости в расследовании авиакатастрофы в Иране

Призывая мировое сообщество к вниманию к расследованию авиакатастрофы в Иране, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любого государства.

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Зеленский: Человек должен чувствовать себя безопасно
Зеленский: Человек должен чувствовать себя безопасно
Фото: ЕРА

11 января в обращении к украинцам президент страны Владимир Зеленский призвал мировое сообщество участвовать в расследовании крушения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

"Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно – на земле, воде или в воздухе", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что "человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика".

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Теги: Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, крушение, расследование, Владимир Зеленский, крушение самолета МАУ в Иране
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