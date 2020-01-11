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"Договорились, что никто не отвертится". Зеленский рассказал о разговоре с Рухани об авиакатастрофе в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине и родственникам украинцев, погибших во время крушения самолета МАУ под Тегераном, и признал, что борт сбила его страна, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский сообщил, что обсуждал компенсацию и расшифровку черных ящиков
Зеленский сообщил, что обсуждал компенсацию и расшифровку черных ящиков
Фото: ЕРА

Президент Ирана Хасан Рухани в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским принес украинцам официальные извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом 11 января Зеленский заявил в обращении к украинцам.

"Рухани ...принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский Boeing 737. ...Мы договорились, что прямо сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время", – сказал президент Украины.

По его словам, они с Рухани также договорились "о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – черных ящиков" и "о полном юридическом и техническом взаимодействии, включительно с вопросом получения компенсации".

"Мы договорились, что никто не отвертится", – подчеркнул Зеленский.

Обращение появилось после телефонного разговора двух президентов. Общение прошло по инициативе иранской стороны.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, Хасан Рухани, расследование, Владимир Зеленский, крушение самолета МАУ в Иране
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