"Договорились, что никто не отвертится". Зеленский рассказал о разговоре с Рухани об авиакатастрофе в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине и родственникам украинцев, погибших во время крушения самолета МАУ под Тегераном, и признал, что борт сбила его страна, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Ирана Хасан Рухани в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским принес украинцам официальные извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом 11 января Зеленский заявил в обращении к украинцам.

"Рухани ...принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский Boeing 737. ...Мы договорились, что прямо сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время", – сказал президент Украины.

По его словам, они с Рухани также договорились "о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – черных ящиков" и "о полном юридическом и техническом взаимодействии, включительно с вопросом получения компенсации".

"Мы договорились, что никто не отвертится", – подчеркнул Зеленский.

Обращение появилось после телефонного разговора двух президентов. Общение прошло по инициативе иранской стороны.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.