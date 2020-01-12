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В Тегеране разогнали протестующих, которые собрались из-за сбитого самолета МАУ

Акции протеста, связанные с признанием иранскими властями роли военных в крушении борта МАУ, прошли в ряде городов Ирана. Один из митингов в Тегеране разогнали.

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Среди погибших было 82 гражданина Ирана
Среди погибших было 82 гражданина Ирана
Фото: ЕРА

Акцию протеста, которая проходила 11 января в Тегеране возле Технологического университета имени Амира Кабира и была связана с ролью Ирана в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), разогнали правоохранители. Об этом сообщает IRNA.

Агентство отмечает, что массовое мероприятие, количество участников которого "росло с каждым мгновением", было вызвано запоздалым признанием иранских властей, что самолет МАУ, на борту которого были граждане Ирана, сбили иранской ракетой. Среди протестующих было много молодежи.

По данным IRNA, акция протеста с меньшим количеством участников прошла и возле Тегеранского университета, студенты которого есть среди погибших в авиакатастрофе.

ВВС сообщает, что митинги проходили не только в Тегеране, но и в ряде других иранских городов, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане. Протестующие зажигали свечи и скандировали лозунги.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Среди погибших было 82 гражданина Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста вышли родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев.

Теги: Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, митинг, Тегеран, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране
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