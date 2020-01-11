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Зеленский: Мы вернем украинцам уверенность, что Украина всегда будет вас защищать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все виновные в крушении борта МАУ в Иране будут наказаны.

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Зеленский: Я верну всех погибших близким и родным
Зеленский: Я верну всех погибших близким и родным
Фото: ЕРА

11 января в обращении к украинцам по поводу крушения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть будет защищать своих граждан.

"В эти тяжелые для каждого из нас дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой бы точке планеты вы ни были", – сказал глава Украинского государства.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января. Президент Ирана пообещал поручить ускорить процесс.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Теги: Украина, самолет, авиакатастрофа, МАУ, Владимир Зеленский, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране
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