Зеленский: Мы вернем украинцам уверенность, что Украина всегда будет вас защищать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все виновные в крушении борта МАУ в Иране будут наказаны.

11 января в обращении к украинцам по поводу крушения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть будет защищать своих граждан.

"В эти тяжелые для каждого из нас дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой бы точке планеты вы ни были", – сказал глава Украинского государства.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января. Президент Ирана пообещал поручить ускорить процесс.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.