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В Иране задержали человека, который опубликовал видео попадания иранской ракеты в самолет МАУ – СМИ

Человека, который опубликовал в интернете видео попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", задержали для "выяснения причин и факторов, причастных к инциденту", пишет Fars.

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Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: ЕРА

В Иране задержали человека, который опубликовал в интернете видео попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом 14 января сообщило агентство Fars.

По информации агентства, человека задержали для "выяснения причин и факторов, причастных к инциденту".

Имя задержанного не сообщается. 

Reuters пишет, что речь идет о мужчине, который обнародовал видео на прошлой неделе. Вероятно, речь идет о человеке, который снял момент попадания ракеты в самолет. Видео 9 января опубликовала газета The New York Times. Оно снято в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Автор рассказал журналистам, что начал записывать видео после того, как услышал "какую-то стрельбу".

В сообщении Fars говорится, что информацию об авторе видео полиции предоставил интернет-оператор.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, Тегеран, крушение самолета МАУ в Иране, пассажиры
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