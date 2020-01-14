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Ермак не исключил, что украинский самолет в Иране могли сбить намеренно

По словам помощника президента Украины Андрея Ермака, версия о попадании ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", который разбился в Иране, была "с самого начала" одной из основных.

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Ермак: Именно поэтому туда поехали наши люди чтобы на месте изучить все обстоятельства
Ермак: Именно поэтому туда поехали наши люди – чтобы на месте изучить все обстоятельства
Фото: president.gov.ua

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс из Тегерана в Киев и потерпел крушение в Иране, могли сбить умышленно. Такое мнение помощник президента Украины Андрей Ермак выразил в интервью "Украинской правде", опубликованном 14 января. 

"Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было это ошибкой или все же умыслом. Именно поэтому работа продолжается, и по итогам полного и всестороннего расследования на месте нашей комиссии, при участии иранских специалистов, а также при поддержке наших международных партнеров мы получим ответ на этот вопрос", – сообщил он. 

Ермак отметил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ была одной из основных "с самого начала". 

"Именно поэтому туда поехали наши люди  чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты", – заявил помощник президента. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января в Украину вернулись из Ирана спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Другие специалисты, в том числе те, которые занимаются расследованием катастрофы и идентификацией тел, продолжают работу, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, крушение, ракеты, Андрей Ермак, крушение самолета МАУ в Иране
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