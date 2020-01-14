8 января в Иране произошла катастрофа самолета "Международных авиалиний Украины". 14 января в Украину вернулась группа спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Группа спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вернулась в Украину из Ирана после завершения работы на месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины", сообщила 14 января в Facebook пресс-служба ГСЧС.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", – сказано в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть украинских специалистов возвращается домой.