Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Данилов: Заявление посольства Украины в Иране о крушении самолета МАУ по техническим причинам было санкционировано нами

Украинские дипломаты в Тегеране после крушения украинского самолета действовали профессионально и качественно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Наши действия полностью соответствуют национальным интересам
Данилов: Наши действия полностью соответствуют национальным интересам
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Заявление посольства Украины в Иране о том, что украинский самолет вблизи Тегерана потерпел крушение по техническим причинам, было санкционировано украинскими властями в Киеве. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном 13 января, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать", – сказал Данилов.

По его словам, с момента, как был создан оперативный штаб, все его участники работали как единая команда, "но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски".

"Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе, и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания", – добавил Данилов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", – написали сразу украинские дипломаты в Иране. Позже в посольстве слова про теракт и ракетную атаку убрали.

9 января Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Украина, Иран, посольство, авиакатастрофа, МАУ, расследование, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
Слава из "НеАнгелов" показала стойку на голове
Слава из "НеАнгелов" показала стойку на голове
  The Chain. Обладатели "Грэмми" Evanescence выпустили клип. Видео
  The Chain. Обладатели "Грэмми" Evanescence выпустили клип. Видео
Monatik показал архивное фото с младшим сыном
Monatik показал архивное фото с младшим сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS