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Правительство Ирана извинилось, что сначала распространяло неправдивую информацию о причинах катастрофы самолета МАУ

По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабея, до вечера 10 января высшее руководство страны не знало о настоящих причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", поэтому отрицало, что он был сбит.

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Иран 11 января признал, что сбил украинский самолет
Иран 11 января признал, что сбил украинский самолет
Фото: EPA

Правительство Ирана извинилось за официальные сообщения, в которых отрицался факт сбивания самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января. Об этом 13 января сказал спикер правительства Али Рабей, пишет агентство IRNA.

По его словам, первоначальные заявления были сделаны из-за "неосведомленности или, лучше сказать, неведения".

Он заявил, что до вечера 10 января ни один правительственный чиновник и президент Хасан Рухани не знали настоящей причины катастрофы.

Рабей извинился за распространение официальных заявлений с отрицанием факта, что самолет был сбит.

"На самом деле само правительство было вовлечено в этот цикл распространения некорректной информации", – сказал он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Украина, авиакатастрофа, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране
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