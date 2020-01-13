Украина направила Ирану ноту после разговора с Рухани

В дипломатической ноте, которую Киев направил Тегерану после разговора президента Украины Владимира Зеленского с иранским лидером Хасаном Рухани, перечислены "каждый шаг, который сделает украинская власть", и ожидания украинской стороны от Ирана в связи с крушением самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

После разговора президента Украины Владимира Зеленского с иранским лидером Хасаном Рухани по поводу сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" Киев направил Тегерану дипломатическую ноту. Об этом в комментарии BBC 13 января сказал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В ноте, по словам министра, Украина "перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена".

"Надеюсь, иранские власти всерьез осознают, каким событиям они позволили случиться", – сказал он.

В то же время Пристайко уверен, что на наивысшем уровне власти Ирана признают ответственность за катастрофу. По его словам, в Иране обещают, что "никто не избежит наказания".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

После заявления Ирана Зеленский поговорил с Рухани по телефону. В Офисе президента Украины уведомили также, что иранская сторона соглашается на компенсации.

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть украинских специалистов возвращается домой.