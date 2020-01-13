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В Киеве пикетировали посольство Ирана. Фоторепортаж

Сегодня 21.27
Вечером 13 января в Киеве несколько человек пикетировали посольство Ирана. Они решили выразить солидарность и поддержку антиправительственным акциям, которые прошли в Тегеране после крушения самолета "Международных авиалиний Украины", сообщает LB.ua.
Теги: Украина, посольство, пикет, крушение, Тегеран, акция, крушение самолета МАУ в Иране
 

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