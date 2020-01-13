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Украинские спасатели обнародовали видео с места поиска и сортировки обломков украинского самолета в Иране. Видео

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала запись с места поиска и исследования обломков украинского самолета в Иране. На видео украинские спасатели собирают и сортируют найденные части самолета, проводят работы по воссозданию корпуса. "Очень больно от этих кадров, однако нужно рассказать и показать, что именно делали наши спасатели на месте катастрофы украинского Boeing в Тегеране. Поисковой группой ГСЧС проводились работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно проводились сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ. Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов", – говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

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Украинские спасатели уже покинули Иран
Украинские спасатели уже покинули Иран
Фото: MNS GOV.UA / YouTube

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть украинских специалистов возвращается домой. 

видео

Видео: MNS GOV.UA / YouTube
Теги: Иран, ГСЧС, авиакатастрофа, спасатели, расследование, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
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