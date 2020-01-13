Многочисленные ошибки привели к удару по самолету МАУ – Bloomberg

К крушению украинского пассажирского самолета привели ошибки, связанные с мерами предосторожности при эксплуатации ракет "земля – воздух", пишет Bloomberg.

Агентство Bloomberg проконсультировалось по поводу крушения пассажирского самолета МАУ со старшим аналитиком компании Teal Group, специалистом по ракетным системам Стивеном Залоги.

По его словам, к авиакатастрофе привели ошибки, связанные с мерами предосторожности при эксплуатации ракет "земля – воздух".

В первоначальном заявлении иранских властей говорилось, что самолет повернул в сторону военной базы. Однако, согласно данным FlightRadar24, как пишет агентство, небольшой поворот является нормальным для самолетов, которые взлетают в аэропорту Тегерана.

Позднее появилось объяснение, по которому гражданский борт приняли за крылатую ракету. Залоги отметил, что американские крылатые ракеты летят на очень низкой высоте (иногда даже на высоте 30 м), чтобы избежать обнаружения. Однако украинский самолет был, вероятно, сбит на высоте 2400 м – именно тогда он перестал подавать сигналы.

По словам Залоги, радары зенитно-ракетного комплекса "Тор" не могут различать гражданские и военные цели, но другие системы слежения в Иране отслеживали движение гражданского самолета и эти данные должны были быть доступны для командиров. Он отметил, что в таких условиях военные не могут наносить ракетный удар без приказа вышестоящего руководства, но у оператора было около 10 секунд, чтобы принять решение в условиях отсутствия связи.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине при сотрудничестве французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.