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На сбитом самолете МАУ летели ученые из престижных канадских вузов

В результате крушения украинского пассажирского самолета погибли выходцы из Ирана, которые в Канаде занимались научной деятельностью.

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Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: ЕРА

На сбитом самолете МАУ летели профессора, доктора и студенты престижных канадских вузов. Об этом в колонке на сайте CBC рассказал профессор Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван, который также представляет иранскую диаспору в Канаде.

По его словам, значительная часть погибших канадцев иранского происхождения мигрировала в Канаду, чтобы начать в стране "новую жизнь", и занималась научной деятельностью. Среди погибших были биологи, инженеры, врачи и школьные учителя.

По данным телеканала, погибшие проживали в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине при сотрудничестве французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Теги: Украина, Иран, диаспора, авиакатастрофа, МАУ, ученые, расследование, студенты, обстрелы, погибшие
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