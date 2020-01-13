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Крушение самолета МАУ. Швеция заявила, что направит в Иран группу своих дипломатов

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, специалисты, которых направят в Иран, будут в основном заниматься консульской поддержкой после крушения самолета МАУ. Среди погибших есть граждане Швеции.

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Авиакатастрофа произошла в ночь на 8 января
Авиакатастрофа произошла в ночь на 8 января
Фото: ЕРА

В связи с катастрофой борта МАУ МИД Швеции направит в Иран группу официальных лиц. Об этом 12 января заявила глава МИД Анн Линде, сообщает Sveriges Radio.

Министр объяснила, что специалисты, которые прибудут в Иран, будут в основном заниматься консульскими вопросами, помогая родственникам погибших в коммуникации с иранскими властями.

Линде отметила, что группа формируется при участии ряда министерств и ведомств Швеции.

Она не исключила, что у специалистов могут возникнуть сложности с получением визы в Иран, потому что "у некоторых других стран" были с этим проблемы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

В числе погибших – 10 граждан Швеции.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Иран, Швеция, самолет, авиакатастрофа, МАУ, МИД Швеции, дипломаты, крушение самолета МАУ в Иране
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