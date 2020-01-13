Командующий Корпусом стражей исламской революции принес извинения за удар по самолету МАУ

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами заявил, что хотел бы быть на борту украинского самолета и сгореть вместе с пассажирами.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами на открытом заседании иранского парламента в Тегеране принес извинения за ошибку оборонной системы страны, из-за которой потерпел крушение украинский пассажирский самолет, информирует CNN.

Салами подчеркнул, что ошибка была сделана непреднамеренно и он ни о чем в своей жизни так не сожалел, как о крушении самолета МАУ.

Командующий заявил, что хотел бы быть на борту и сгореть вместе с пассажирами, и попросил прощения у иранского народа и семей погибших.

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде 11 января заявил, что неоднократно просил, чтобы в условиях напряженности между США и Ираном небо над страной закрыли. КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета 8 января вблизи Тегерана.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана сообщил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине при сотрудничестве французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.