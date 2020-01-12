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В последнем разговоре с диспетчерами пилоты сбитого самолета МАУ сообщали, что все хорошо – Пристайко

У Украины есть доступ к разговорам пилотов сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" с диспетчерами, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Пристайко рассказал о последнем разговоре украинских пилотов
Пристайко рассказал о последнем разговоре украинских пилотов
Фото: EPA

Последними словами пилотов сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" было сообщение, что все в порядке. Об этом каналу CNN 10 января сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он рассказал, что у Украины есть доступ к разговорам пилотов с диспетчерами. По словам министра, последний разговор "был мирным" и пилоты сообщали, что все хорошо. 

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала назвали такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января. Президент Ирана пообещал поручить ускорить процесс.

Теги: Иран, МАУ, Вадим Пристайко, пилот, крушение самолета МАУ в Иране
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