Группа украинских экспертов останется в Иране – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что самолет Ил-76 вернется в Украину после завершения всех процедур.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что группа украинских экспертов останется в Иране для продолжения работы, информирует в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По словам Данилова, в любой момент Украина готова снова направить дополнительных специалистов.

Самолет Ил-76, который доставил украинскую комиссию в Иран 9 января, вернется в Украину только после завершения всех процедур. Данилов отметил, что на нем планируют забрать тела всех 11 погибших украинцев.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине в сотрудничестве с французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.