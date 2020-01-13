Не исключено, что смерть 176 человек спасла человечество от более жестоких утрат – Окара об авиакатастрофе в Иране

Российский политолог Андрей Окара отметил, что после крушения под Тегераном самолета МАУ на второй план отошел американо-иранский конфликт, который мог перерасти в мировую войну.

Крушение вылетевшего из Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), во время которого погибли 176 человек, могло спасти большее число жизней. Такое мнение выразил 12 января в Facebook российский политолог Андрей Окара.

"Возможно, что сама гибель самолета была случайностью или чьей-то неосторожностью. В этом случае ситуация сложилась сама собою: в изменившемся контексте американско-иранский конфликт отошел на второй план, и страшная угроза миновала. Не исключено, что смерть 176 человек спасла человечество от значительно более жестоких утрат", – написал он.

Анализируя последствия авиакатастрофы, политолог делает вывод, что она могла повлиять на обострение отношений Тегерана и Вашингтона после убийства американскими военными в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшему вслед за этим ракетному удару иранских военных по базах США в Ираке.

"Иран ожидал серьезного удара возмездия – со стороны США. Этот удар, не исключено, мог бы привести к неслабому локальному конфликту – с возможным перерастанием при определенном стечении обстоятельств в мировую войну. Поэтому Иран прибег к достаточно сложному пиар-приему, который можно назвать "хватай мешки – вокзал отходит", то есть создается событие, которое бы могло переформатировать контекст восприятия происходящего. На фоне гибели украинского самолета и 176 человек, половина из которых – иранцы, восприятие американско-иранского конфликта изменилось – утратило символическое значение, отошло на второй план, переформатировалось уже в контексте произошедшей трагедии", – считает Окара.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".