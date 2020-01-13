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СБУ расследует производство о крушении рейса МАУ в Иране по трем статьям Уголовного кодекса Украины

Служба безопасности Украины в связи с крушением самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране открыла уголовное производство по статьям о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленном убийстве и умышленном уничтожении или повреждение имущества.

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СБУ начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing по поручению Офиса генпрокурора
СБУ начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing по поручению Офиса генпрокурора
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Главное следственное управление Службы безопасности Украины по поручению Офиса генерального прокурора начало досудебное расследование в связи крушением самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили 13 января "Интерфакс-Украина" в СБУ.

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – рассказали агентству.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

11 января Офис генпрокурора Украины изменил квалификацию преступления в рамках расследования гибели людей во время крушения самолета компании МАУ. "Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более человек и уничтожение самолета", – говорилось в заявлении.

Теги: СБУ, Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, уголовное производство, Служба безопасности Украины, крушение самолета МАУ в Иране
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