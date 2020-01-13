В Украину приедет глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ – СМИ

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар приедет в Украину в ближайшие дни, сообщает "Интерфакс-Украина".

В результате крушения самолета в Иране погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа Фото: ЕРА

В Украину приедет глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар. Об этом 13 января "Интерфакс-Украина" сообщил источник, приближенный к расследованию крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана.

По словам собеседника, Резейфар приедет в Украину в ближайшие дни.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть украинских специалистов возвращается домой.