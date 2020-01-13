Украинские спасатели возвращаются из Ирана – Данилов

В Иране еще остаются украинские эксперты, которые занимаются следствием и вопросами ДНК, спасатели уже возвращаются в Украину, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы Фото: ЕРА

В Украину из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сегодня в комментарии "Радіо Свобода" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Часть тех специалистов, которые уже там не нужны (речь идет о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы), возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы их возвращение было безопасным", – отметил Данилов.

Другие украинские специалисты продолжают работу в Иране.

"Должны оставаться те, кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами", – добавил секретарь СНБО.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".