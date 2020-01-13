Даты передачи Украине черных ящиков самолета МАУ пока нет – Пристайко

Украина настаивает, чтобы Иран немедленно передал ей бортовые самописцы самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который 8 января потерпел крушения вблизи Тегерана, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В результате крушения самолета в Иране погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа Фото: ЕРА

Даты передачи черных ящиков самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который 8 января потерпел крушения вблизи Тегерана, пока нет. Об этом 13 января Reuters сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министр подчеркнул, что Иран взял на себя ответственность передать Украине бортовые самописцы. Он добавил, что украинская сторона настаивает, чтобы это произошло немедленно.

По словам Пристайко, украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы. Он добавил, что что Франция и компания Boeing также должны быть вовлечены в процесс.

Украина ожидает, что ответственность за эту трагедию понесет иранское правительство, в не "солдат низшего звена".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть украинских специалистов возвращается домой. По информации "Интерфакс-Украина", в Украину приедет глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ.