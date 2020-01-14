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Признавая вину в крушении самолета МАУ, Иран выражает готовность заплатить за это. Суммы и порядок выплат – вопрос переговоров – юрист Козлов

Первым в переговоры о компенсации ущерба, нанесенного в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины", скорее всего, вступит Иран, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" юрист, эксперт по авиационному праву Андрей Козлов.

Козлов: Почему военные Ирана не располагали данными о самолете МАУ большой вопрос. А если располагали еще хуже
Козлов: Почему военные Ирана не располагали данными о самолете МАУ – большой вопрос. А если располагали – еще хуже 
Фото: radiosvoboda.org

Признав свою вину в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", Иран выразил готовность заплатить за это, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" юрист, эксперт по авиационному праву Андрей Козлов.

"Расследование должно продолжиться, чтобы установить причину, систему событий, которые к этой причине привели, и все сопутствующие факторы. Под ними нужно понимать, как развивалась ситуация в целом. Также должны проводиться расследования в контексте уголовного процесса. Но лишь узнав подробно, как развивалась ситуация, можно будет судить о степени вины Ирана. Пока речь идет только о грубой неосторожности. Что касается международных судов, то конвенционного механизма тут не существует. Это случай гражданско-правовой ответственности. Наиболее приемлемым вариантом является заключение межгосударственных соглашений. Для этого странам, чьи граждане погибли, стоит создать общую группу для переговоров и выработать единую позицию. Помимо этого – нужно подключить заинтересованных в результате страховщиков. Признавая свою вину в той или иной степени, Иран понимает, что за это придется заплатить, и выражает готовность к этому. Суммы и порядок их выплат – это вопрос переговоров", – отметил Козлов.

Он подчеркнул, что результаты экспертиз с места катастрофы могут пригодится во время проведения переговоров.

"Если рассматривать вариант, что был злой умысел, – нужно будет доказать, что хотели уничтожить именно это гражданское воздушное судно. Или кого-то на его борту. Любое действие должно иметь рациональное основание. Пока что мы не видим для Ирана или Корпуса стражей исламской революции какой-либо "выгоды" от крушения самолета МАУ. Пока – только потери: репутационные и материальные. Зачем нужно было открывать уголовные производства в Украине? Чтобы провести определенные следственные действия, исключить виновность кого-либо из украинских лиц и провести экспертизы, которые помогут установить истину и пригодятся во время переговоров. Вообще, я думаю, первым в переговоры о компенсации вступит как раз Иран", – сказал юрист.

По его словам, крылатую ракету можно было отличить от самолета по целому ряду характеристик.

"Люди, которые сидят на зенитно-ракетном комплексе, едва ли не сотни раз за день видят одну и ту же рутину – как самолеты приземляются и улетают из тегеранского аэропорта. Причем делают они это практически одинаково. Там идентичная траектория полета, скорость набора высоты и так далее. Крылатая ракета же по своим характеристикам отличается от самолета. И если предположить, что это действительно была ракета, а не самолет МАУ, то выходит, что она была выпущена где-то из Афганистана или Пакистана. И при этом в таком случае она преодолела бы большую часть территории Ирана, оставаясь никем незамеченной. Я уже не говорю, что информацию о взлете минимум за полчаса доносят до всех заинтересованных служб. Почему военные Ирана не располагали данными об этом борте – большой вопрос. А если располагали – еще хуже", – резюмировал Козлов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января Верховная Рада Украины приняла постановление №2726 о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Документ содержит обращение к властям Ирана о полном признании своей вины, которое должно включать не только извинения, но и компенсации семьям погибших, а также пострадавшим государствам и авиакомпании.

Теги: Украина, Иран, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране, Андрей Козлов
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