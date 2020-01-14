Дыхне: В крушении самолета МАУ виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном

В ситуации обострения отношений с США власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только украинского борта, но и всего своего воздушного пространства, заявил президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне.

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне в интервью изданию LB.ua высказал мнение, что в крушении украинского самолета вблизи Тегерана виновны те, кто следит за безопасностью полетов над Ираном.

"Заканчивает работу техническая комиссия в Иране, но не заканчивает работу криминальная комиссия. То есть после того, как техническая комиссия получает результат своих исследований, они становятся базой для криминального разбора. И в результате именно криминального выяснения обстоятельств будет понятно, кто в чем виноват. Если вы хотите знать мое мнение, виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или это система активировалась сама", – отметил Дыхне.

По его словам, в ситуации эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только украинского борта, но и всего своего воздушного пространства.

"Или закрыть его, если они не готовы нести ответственность за безопасность, как это предусмотрено международными требованиями. А они нарушили свои международные соглашения. Не выполнили главную функцию – не обеспечили безопасность", – добавил президент МАУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".