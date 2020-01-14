Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трюдо назвал эскалацию на Ближнем Востоке причиной авиакатастрофы в Иране

Такие события как трагедия со сбитым в Иране самолетом "Международных авиалиний Украины" случаются во время войн и конфликтов, подчеркнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо: Если бы не эскалация в регионе, все находившиеся в самолете канадцы были бы дома
Трюдо: Если бы не эскалация в регионе, все находившиеся в самолете канадцы были бы дома
Фото: ЕРА

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 13 января Global News TV, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит Ираном по ошибке из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Трюдо отметил, что если бы не недавняя эскалация в регионе, все находившиеся в самолете канадцы "были бы дома со своими семьями".

Он добавил, что такие события происходят "во времена конфликтов и войн".

Трюдо подчеркнул, что основная тяжесть трагедии ложится на невиновных людей, и это служит напоминанием о том, что весь мир должен упорно работать в направлении деэскалации ситуации.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января стало известно, что в Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Теги: Украина, Иран, Канада, самолет, авиакатастрофа, МАУ, Джастин Трюдо, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
Слава из "НеАнгелов" показала стойку на голове
Слава из "НеАнгелов" показала стойку на голове
  The Chain. Обладатели "Грэмми" Evanescence выпустили клип. Видео
  The Chain. Обладатели "Грэмми" Evanescence выпустили клип. Видео
Monatik показал архивное фото с младшим сыном
Monatik показал архивное фото с младшим сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS