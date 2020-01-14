Трюдо назвал эскалацию на Ближнем Востоке причиной авиакатастрофы в Иране

Такие события как трагедия со сбитым в Иране самолетом "Международных авиалиний Украины" случаются во время войн и конфликтов, подчеркнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо: Если бы не эскалация в регионе, все находившиеся в самолете канадцы были бы дома Фото: ЕРА

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 13 января Global News TV, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит Ираном по ошибке из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Трюдо отметил, что если бы не недавняя эскалация в регионе, все находившиеся в самолете канадцы "были бы дома со своими семьями".

Он добавил, что такие события происходят "во времена конфликтов и войн".

Трюдо подчеркнул, что основная тяжесть трагедии ложится на невиновных людей, и это служит напоминанием о том, что весь мир должен упорно работать в направлении деэскалации ситуации.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января стало известно, что в Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.