В Иране заявили о задержании подозреваемых в крушении украинского самолета

В Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета 8 января. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, пишет Reuters.
Кто именно были задержан и сколько их, чиновник не пояснил.
Президент Ирана Хасан Рухани сегодня в эфире государственного телевидения заявил, что все ответственные за ракетную атаку на украинский самолет понесут наказание, пишет Arab News.
Он назвал случившееся непростительной ошибкой и подчеркнул, что один человек не может нести единоличную ответственность за крушение самолета.
Рухани добавил, что должен быть сформирован специальный суд, куда войдут "десятки экспертов".
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".