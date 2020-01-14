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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Иране заявили о задержании подозреваемых в крушении украинского самолета

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что один человек не может нести единоличную ответственность за крушение украинского самолета вблизи Тегерана. Он анонсировал создание специального суда, куда помимо судей войдут эксперты.

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На борту разбившегося самолета было больше всего иранцев
На борту разбившегося самолета было больше всего иранцев
Фото: ЕРА

В Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета 8 января. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, пишет Reuters.

Кто именно были задержан и сколько их, чиновник не пояснил.

Президент Ирана Хасан Рухани сегодня в эфире государственного телевидения заявил, что все ответственные за ракетную атаку на украинский самолет понесут наказание, пишет Arab News.

Он назвал случившееся непростительной ошибкой и подчеркнул, что один человек не может нести единоличную ответственность за крушение самолета.

Рухани добавил, что должен быть сформирован специальный суд, куда войдут "десятки экспертов".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Украина, Иран, самолет, катастрофа, крушение, Хасан Рухани, суд, крушение самолета МАУ в Иране
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