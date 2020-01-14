Данилов о возможном созыве Совбеза ООН после крушения украинского самолета в Иране: Нужно выяснить, атака была преднамеренной или случайной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет данных, доказывающих преднамеренную попытку иранских военных сбить украинский самолет.

Украинские власти рассматривают возможность созыва заседания Совета безопасности ООН в том случае, если будет доказано, что украинский Boeing 737-800 в Иране был сбит преднамеренно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано 13 января.

"Для начала мы должны выяснить – атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", – сказал Данилов.

Он напомнил, что в результате авиакатастрофы погибло больше всего иранцев – пассажиров самолета. По словам Данилова, пока украинские специалисты не видят попытки преднамеренной атаки на самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".