Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Данилов заявил, что российские компании – производители ЗРК могут быть причастны к крушению украинского самолета

Из-за несовершенства российских ракетно-зенитных комплексов компании, которые их производят, могут нести ответственность за гибель украинского пассажирского самолета, который был сбит иранскими военными вблизи Тегерана. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной
Данилов: Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Рссийские компании – производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к крушению украинского самолета в Иране. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание", – отметил Данилов.

Он напомнил, что 17 сентября 2018 года проданные Сирии системы ПВО сбили российский самолет Ил-20.

"Сейчас мы снова видим несовершенство российских ЗРК, которые провоцируют тяжелые последствия. Поэтому не исключено, что российские компании – производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии", – подчеркнул секретарь СНБО.

О том, что за крушение украинского самолета должен отвечать не только Иран, но и РФ, 11 января заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Россия, Украина, авиакатастрофа, СНБО, ПВО, самолеты, ПЗРК, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дорофеева позировала в двух разных купальниках
Дорофеева позировала в двух разных купальниках
Спирс продемонстрировала комплекс асан йоги
Спирс продемонстрировала комплекс асан йоги
Ризатдинова сделала зарядку вместе с сыном от Онищенко
Ризатдинова сделала зарядку вместе с сыном от Онищенко
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS