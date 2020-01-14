Данилов заявил, что российские компании – производители ЗРК могут быть причастны к крушению украинского самолета

Из-за несовершенства российских ракетно-зенитных комплексов компании, которые их производят, могут нести ответственность за гибель украинского пассажирского самолета, который был сбит иранскими военными вблизи Тегерана. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов: Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Рссийские компании – производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к крушению украинского самолета в Иране. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание", – отметил Данилов.

Он напомнил, что 17 сентября 2018 года проданные Сирии системы ПВО сбили российский самолет Ил-20.

"Сейчас мы снова видим несовершенство российских ЗРК, которые провоцируют тяжелые последствия. Поэтому не исключено, что российские компании – производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии", – подчеркнул секретарь СНБО.

О том, что за крушение украинского самолета должен отвечать не только Иран, но и РФ, 11 января заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".