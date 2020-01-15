Авиакатастрофа вблизи Тегерана. Рада призвала Иран полностью признать вину

Верховная Рада Украины ожидает от властей Ирана полного признания вины за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана.

14 января Верховная Рада Украины приняла постановление №2726 о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержало 368 народных депутатов.



"Заявление не только выражает сожаление, оно выполняет нравственную миссию Верховной Рады быть на стороне своих граждан, помнить о них в сложных моментах, а также выполняет миссию коммуницировать с миром, который также пострадал в результате катастрофы", – сказал во время заседания председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.



Документ содержит призыв к властям Ирана полностью признать вину, что должно включать не только извинения, но и компенсации семьям погибших, а также пострадавшим государствам и авиакомпании. В нем также есть призыв к прозрачному расследованию, по результатам которого мир сможет внести изменения в процедуры и правила, что позволит в будущем избежать таких катастроф.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".