Зеленский вернулся из Омана настолько быстро, насколько это было возможно – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации. Об этом его помощник Андрей Ермак заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 14 января.
По словам Ермака, Зеленский решил "немедленно возвращаться в Киев" сразу после того, как узнал об авиакатастрофе.
"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", – сказал он.
Ермак добавил, что поездка Зеленского в Оман была частной, поэтому "ни копейки бюджетных денег не было потрачено ни на дорогу туда, ни на дорогу обратно".
"Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место быть еще во времена президентской кампании – с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы", – подытожил он.
5 января "Страна" сообщила, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.
До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
Утром 8 января пресс-служба Зеленского сообщила, что он прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину.
По данным журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший")", чартерный самолет, на котором летел президент, приземлился в Жулянах в 2.37 ночи 9 января.