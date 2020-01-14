Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

СМИ обнародовали видео, которое показывает, что в самолет МАУ попало две ракеты

Судя по видео с камер наблюдения, в самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" запустили ракеты с иранского военного объекта, который находился на расстоянии примерно 13 км. Об этом написала газета The New York Times после проверки подлинности видеозаписи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинский самолет разбился вблизи Тегерана 8 января
Украинский самолет разбился вблизи Тегерана 8 января
Фото: ЕРА

В пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение вблизи Тегерана, вероятно, попало две ракеты. Об этом свидетельствует видео с камер наблюдения, обнародованное иранским журналистом Бенамом Голипуром в Twitter 14 января.

Американская газета The New York Times заявила сегодня, что верифицировала видео. По данным журналистов, видеозапись свидетельствует о том, что ракеты были запущены в течение 30 секунд с иранского военного объекта примерно в 8 милях от самолета (около 12,8 км). 

Видео объясняет, почему перестал отвечать бортовой радиолокационный ответчик и самолет пропал с радаров через две минуты после взлета, считает The New York Times.

Расследователь Bellingcat Джанкарло Фиорелла отметил в Twitter, что указанная на видео дата – 17 октября 2019 года – свидетельствует о том, что время на камере могло быть настроено неправильно. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Иран, военные, МАУ, катастрофа, крушение, видео, самолеты, ракеты, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS