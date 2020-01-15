В Украину приедет глава иранской комиссии для определения лаборатории по расшифровке черных ящиков рейса МАУ

Решение о том, где будут расшифровываться черные ящики сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины", примет иранская комиссия после осмотра украинских лабораторий, заявили в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины.

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины", сообщили 14 января "Интерфакс-Украина" в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины.

"Планируется прибытие председателя комиссии по расследованию Хассана Разейфара в Украину с целью определения лаборатории для считывания и расшифровки информации со средств объективного контроля (черных ящиков)", – сообщили в Нацбюро.

После осмотра лабораторий будет принято решение, где будет проходить расшифровка бортовых самописцев.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев (черных ящиков) с самолета Boeing 737.

Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января.