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Президент Ирана призвал военных извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении самолета МАУ

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что военные не хотели скрывать причину катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого 8 января вблизи Тегерана.

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Рухани призвал иранских военных предоставить больше информации о ходе расследования катастрофы рейса МАУ
Рухани призвал иранских военных предоставить больше информации о ходе расследования катастрофы рейса МАУ
Фото: ЕРА

Президент Ирана Хасан Рухани призвал иранских военных извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого 8 января вблизи Тегерана. Видео выступления Рухани на правительственном заседании опубликовал 15 января в Twitter телеканал Press TV.

По словам Рухани, если объявление о поражении ракетой украинского самолета "было сделано поздно", военные "должны извиниться". Он также призвал их попросить прощения, если "тон, в котором они говорили, был неуместен".

Президент Ирана подчеркнул, что позднее объявление о причинах катастрофы самолета МАУ не связано с намерением скрыть их. Рухани добавил, что авиакатастрофа стала неожиданностью для Тегерана. Президент также подчеркнул, что иранские военные никогда ранее "так не ошибались" в отношении пассажирского самолета.

Рухани призвал иранских военных предоставить больше информации о ходе расследования катастрофы и пообещал следить за процессом. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Рухани заявил, что Иран глубоко сожалеет об ошибке, в результате которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины".

Спикер правительства Ирана Али Рабей принес извинения за официальные сообщения, в которых отрицался факт поражения ракетой самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января.

Теги: Украина, Иран, самолет, МАУ, Тегеран, Хасан Рухани, крушение самолета МАУ в Иране
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