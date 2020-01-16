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Фесенко: Мем "полный профан в экономике" теперь прочно приклеят к молодому премьеру. Хотя он кокетничает

Политолог Владимир Фесенко считает, что если премьер-министр Украины Алексей Гончарук знает о монетарной и кейнсианской теориях экономики, он "не совсем полный профан". Аудиозаписи якобы слов Гончарука были анонимно опубликованы накануне.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фесенко: Факт прослушки премьера очень плохой прецедент
Фесенко: Факт прослушки премьера – очень плохой прецедент
Фото: Микола Давидюк / Facebook

Фраза "полный профан в экономике", которую приписывают премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, станет мемом. Такое мнение выразил 15 января в Facebook политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"О прослушке Гончарука. Еще одно подтверждение, что всех "начальников" и "значимых политиков" слушают. Так что, господа хорошие, будьте осторожны даже в своем кругу и в своем кабинете. Ничего особо криминального и дискредитирующего в подслушанном разговоре нет, но мем "полный профан в экономике" теперь прочно приклеят к нашему молодому премьеру. Хотя он, конечно, кокетничает. Если знает про монетарную и кейнсианскую теорию – значит, уже не совсем полный профан. Многие его оппоненты и об этом понятия не имеют", – написал политолог.

Он считает важным, что Гончарук "советуется с двумя дамами, которые рулят госфинансами".

"Гончарука подставляют перед [президентом Украины Владимиром] Зеленским. А это значит, что начинается открытая борьба за пост премьера. Видимо, Зеленский не хочет отправлять Гончарука в отставку, поэтому заказчикам этой прослушки надо эмоционально повлиять на президента и все-таки подтолкнуть его к смене премьера и правительства", – отметил Фесенко.

По его словам, "факт прослушки премьера – очень плохой прецедент, в том числе и с точки зрения вопросов национальной безопасности".

https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/3473263089415512

15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" появилась аудиозапись, на которой, как утверждают авторы канала, записано общение Гончарука. Автор канала утверждает, что разговор состоялся между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием, его заместителем Екатериной Рожковой и заместителем главы Офиса президента Украины Юлией Ковалив. Собеседники говорили о том, как объяснить Зеленскому причины укрепления курса гривны. "Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении – я, извините, полный профан в экономике... Но что я понимаю? Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская", – якобы сказал Гончарук.

В Кабмине не подтвердили подлинность записей.

Теги: экономика, Владимир Фесенко, правительство, мем, аудио, прослушка, записи, премьер-министр, Алексей Гончарук
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