Человек с голосом Гончарука: Я полный профан в экономике

Согласно аудиозаписи, обнародованной YouTube-каналом "Как обмануть президента", человек с голосом премьер-министра Украины Алексея Гончарука говорил о том, что плохо разбирается в экономике, при обсуждении инфляции.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, вероятно, заявил, что плохо разбирается в экономике. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, обнародованная на YouTube-канале "Как обмануть президента" 15 января.

"Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении – я, извините, полный профан в экономике... Но что я понимаю? Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи. Первое. Ты идешь по пути удешевления ресурсов или ты идешь печатать деньги и как бы развивать экономику. Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась. И надо показать, что смотрите, в западных странах люди зарабатывают по 2% кредиты. Все остальное – на деньгах спекулятивных. Поэтому экономика там растет. Не падает", – сказал он.



Автор канала утверждает, что разговор состоялся между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием, его заместителем Екатериной Рожковой и заместителем главы Офиса президента Украины Юлией Ковалив. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.

Ковалив в комментарии "Украинской правде" заявила, что ее не было на этой встрече.

Женщина с голосом Рожковой на аудиозаписи озвучила дату разговора – 16 декабря.

Кабинет Министров информировал, что в этот день в правительстве прошла встреча в формате "на кофе", на которой присутствовали Гончарук, Маркарова, Смолий, Рожкова, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и другие представители правительства и НБУ. Решений на таких встречах в Кабмине не принимают, сообщали в правительстве.

Telegram-канал "УП.Off the record", который ведут журналисты издания "Украинская правда", сообщил, что на собрании фракции "Слуга народа" депутаты Максим Бужанский и Александр Дубинский "подстрекают коллег выразить недоверие премьеру". Дубинский писал, что Гончарук "должен сам написать заявление" об отставке.

По данным LB.ua, Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. Но как рассказали собеседники издания во фракции "Слуга народа", решение пока не принято.

В Кабмине не подтвердили подлинность записей, а информацию об отставке премьера назвали неправдивой.