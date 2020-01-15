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В Кабмине опровергли сообщения об отставке Гончарука

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, где слышен голос, похожий на голос премьер-министра Украины Алексея Гончарука. После этого нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что глава правительства должен написать заявление об уходе. Пресс-служба Кабмина заявила, что информация об отставке Гончарука является неправдивой.

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В Кабмине отреагировали на публикацию аудиозаписей, на которых слышен голос Гончарука
В Кабмине отреагировали на публикацию аудиозаписей, на которых слышен голос Гончарука
Фото: kmu.gov.ua

Пресс-служба Кабинета Министров Украины 15 января заявила, что не владеет информацией о том, являются ли подлинными аудиозаписи, на которых слышен голос главы правительства Алексея Гончарука. 

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет. Информация, касающаяся заявления об отставке премьер-министра, не соответствует действительности", – сказано в сообщении.  

Сегодня YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить Зеленскому причины укрепления курса гривны.

Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". 

Telegram-канал "УП.Off the record", который ведут журналисты издания "Украинская правда", сообщил, что на собрании фракции "Слуга народа" депутаты Максим Бужанский и Александр Дубинский "подстрекают коллег выразить недоверие премьеру". Дубинский писал, что Гончарук "должен сам написать заявление" об отставке.

По данным LB.ua, Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. Но как рассказали собеседники издания во фракции "Слуга народа", решение пока не принято. Сейчас он якобы встречается с президентом Владимиром Зеленским.

Также источники издания рассказали, что предложение группы депутатов об объявлении недоверия премьеру поддержало только около 10 нардепов. 

В то же время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отказался комментировать информацию о том, написал ли Гончарук заявление. 

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа.

Теги: отставка, Александр Дубинский, Максим Бужанский, Слуга народа, Алексей Гончарук, Кирилл Тимошенко
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