"Вова, меньший курс значит, что оливье в следующем году не подорожает". Опубликована третья часть вероятных записей разговоров Гончарука. Видео

Гончарук 16 января заявлял об атаках на него и Кабмин в соцсетях и СМИ Фото: kmu.gov.ua

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Также этот человек называл себя "полным профаном" в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. По данным ZN.ua, всего может быть опубликовано 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Премьер-министр 16 января заявил, что в последнее время против него и правительства "развернулись массированные атаки в соцсетях и СМИ". По словам главы Кабмина, это свидетельствует, что его команда "на правильном пути".

Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого работал замглавы Офиса президента Украины.