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"Вова, меньший курс значит, что оливье в следующем году не подорожает". Опубликована третья часть вероятных записей разговоров Гончарука. Видео

На канале "Как обмануть президента" в YouTube 16 января опубликовали третью часть аудио, где беседуют люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, первой замглавы Нацбанка Украины Катерины Рожковой и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Собеседники обсуждают, в частности, курс валют в Украине и его влияние на экспортеров. В конце записи человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит: "Ему надо сказать: "Смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом". Женщина с голосом, похожим на Маркарову, добавила: "Не факт".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Гончарук 16 января заявлял об атаках на него и Кабмин в соцсетях и СМИ
Гончарук 16 января заявлял об атаках на него и Кабмин в соцсетях и СМИ
Фото: kmu.gov.ua

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Также этот человек называл себя "полным профаном" в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. По данным ZN.ua, всего может быть опубликовано 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Премьер-министр 16 января заявил, что в последнее время против него и правительства "развернулись массированные атаки в соцсетях и СМИ". По словам главы Кабмина, это свидетельствует, что его команда "на правильном пути".

Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого работал замглавы Офиса президента Украины. 

видео

Видео: Как обмануть президента / YouTube
Теги: Дмитрий Сологуб, Екатерина Рожкова, Оксана Маркарова, Алексей Гончарук
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