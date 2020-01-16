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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Слив прослушки премьер-министра – не компромат. Если это все, что смогли на него накопать, то это говорит, что на него ничего нет

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Если перестать смеяться и серьезно разобрать этот слив прослушки премьер-министра, то у меня три замечания:

1. Это не компромат. 100%. Если это все, что смогли на него накопать, то это говорит, что на него ничего нет. Морально-этические разборки внутри Зе-команды меня не интересуют. Это их серпентарий и пусть хоть перегрызутся – главное, чтобы в интересах Украины. Меня интересует проведение качественных изменений в стране. Но их тоже нет и об этом дальше.

2. Компетентность премьера и других лиц, чьи голоса якобы присутствуют на этой прослушке, – на уровне бизнес-тренеров, которые читают лекции "Как заработать миллион", но сами почему-то его не заработали. В общем, тут ничего нового. Они дилетанты. И уровнем профессуры Стенфорда, Кембриджа или Гарварда тут и не пахнет. Кто-то этому удивлен?

3. Знаете, что для меня самое главное в этих сливах и прослушках? То, что сейчас в Украине мы все беззащитны перед подобным, и такое нарушение закона становится системой, а нашего личного пространства больше нет. И государство ничего не делает для того, чтобы изменить эту ситуацию. Меня бы устроило, если бы не появлялись сливы в публичной плоскости, а прослушка оставалась частью следственных или оперативных действий правоохранительных органов, которые с помощью негласных следственно-розыскных действий получали бы прямые доказательства вины преступников. А пока все рассчитано на дискредитацию.

Кстати, в Украине есть лишь три структуры, у которых есть такие технические и организационные возможности. Это МВД, СБУ и ГУР. И то, что война компроматов не останавливается, – это вина руководства Украины, которое не в состоянии взять эти структуры под контроль. Правда, еще есть Кремль. Я бы не скидывал этих прохиндеев со счетов. Тем более, что они готовы и дальше расшатывать ситуацию в Украине и продолжать дискредитацию власти. Хотя власть и без помощи Кремля с этим прекрасно справляется. В общем, лютый ад. И "Большой брат" начал меня утомлять. Сильно.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Борислав Береза, компромат, Алексей Гончарук
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