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"Слуга народа" провела сигнальное голосование по отставке Гончарука – Верещук

Единственный на сегодня вариант развития событий – это написанное собственноручно заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. При этом она добавила, что решение должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

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В правительстве Украины отвергают информацию об отставке Гончарука
В правительстве Украины отвергают информацию об отставке Гончарука
Фото: ЕРА

Парламентская фракция "Слуга народа" провела сигнальное голосование по поводу отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявила 15 января в эфире "Еспресо.TV" нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что этот голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть это было сигнальное голосование", – сказала Верещук.

Она добавила, что у премьера при этом есть "годовой иммунитет" из-за утверждения плана действий правительства и государственного бюджета.

"Единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий – это написанное собственноручно заявление господином премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент [Украины Владимир Зеленский]. Я думаю, что это президент должен принять решение", – добавила Верещук.

Журналистка Соня Кошкина написала в Telegram, что, по ее информации, в ходе сигнального голосования во время заседания фракции за отставку премьера высказались 10 депутатов от "Слуги народа". Она добавила, что голосования добился депутат Александр Дубинский, при этом все 10 проголосовавших – "из орбиты" бизнесмена Игоря Коломойского. "Целых десять, ага, "слуг"… только что на фракции поддержали идею отставки. Голосования добился Дубинский, все 10 голосовавших – из орбиты ИВК",  заявила Кошкина.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". 

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. По данным ZN.ua, всего может быть опубликовано 14 частей таких записей, вторая часть обнародована.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Теги: Украина, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Соня Кошкина, Александр Дубинский, прослушка, премьер-министр, Слуга народа, Алексей Гончарук, Ирина Венедиктова
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