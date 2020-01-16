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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Не думаю, что отставка Гончарука произойдет раньше местных выборов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Записи только укрепят позиции Гончарука.

1. Ничего незаконного или аморального на записях нет. Есть глупость, а она в нашей власти ненаказуема.

2. Президент никак не отреагировал на записи из кабинета главы ГБР Трубы, где начальник ведомства дает незаконные указания подчиненным принимать решения в интересах главы ОП Андрея Богдана. По данным записям никакого расследования нет. По сравнению с этим записи из Кабмина – это просто детский лепет.

3. Мощная информационная кампания ряда близких к Коломойскому депутатов против Гончарука и Рожковой станет для западных партнеров еще одним аргументом, что правительство выступает противовесом влиянию олигарха, и Запад будет продолжать политическую поддержку Кабмина.

4. В Украине президенты никогда не меняют премьер-министров из-за вот таких глупых и смешных разговоров – премьер-министров меняют, только если они становятся конкурентами президента. Но Зеленский назначает на все высшие должности людей, которые никакой конкуренции ему не составят. После таких глупых разговоров – тем более.

5. Есть ли угроза отставки Гончарука? Да. Но решение Зеленский будет принимать исключительно исходя из текущих рейтингов. Не думаю, что это произойдет раньше проведения местных выборов 2020 года. Если рейтинг "Слуги народа" под выборы будет падать и его надо будет реанимировать – тогда возможно. Или если результаты выборов будут признаны провальными – тогда тоже возможно.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: правительство, Юрий Бутусов, Алексей Гончарук
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