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Порошенко о скандале вокруг записей разговоров Гончарука: Не украинские силы пытаются раздувать псевдоскандал

Инициаторы обнародования записей возможных разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику в вопросе национализации "ПриватБанка", заявил бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

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Порошенко: Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство
Порошенко: Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко высказал мнение, что скандал с записью возможных разговоров премьер-министра Алексея Гончарука раздувают неукраинские силы. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, видео обнародовано на его странице в Facebook.

"Это не украинский сценарий. Вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам. Абсолютно не украинские силы пытаются раздувать псевдоскандал. Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство – на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха (вероятно, он имеет в виду украинского бизнесмена Игоря Коломойского). Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может, и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы", – отметил Порошенко, имея в виду "ПриватБанк".

Он подчеркнул, что "Европейская солидарность" не будет принимать участие в "атаке" на Гончарука и экономический блок правительства. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1003677840016668/

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Также этот человек называл себя "полным профаном" в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. По данным ZN.ua, всего может быть опубликовано 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Гончарук заявил, что в последнее время против него и правительства "развернулись массированные медиаатаки в соцсетях и СМИ". По его мнению, против команды президента и правительства работало много людей, которые хотели, чтобы "у нас ничего не вышло". 

В "Слуге народа" назвали обнародование записей вероятных разговоров Гончарука провокацией группы Коломойского.

Теги: Петр Порошенко, Игорь Коломойский, ПриватБанк, премьер-министр, Алексей Гончарук, Европейская солидарность
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